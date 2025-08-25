Xô nào đầy nước đầu tiên?

Bức ảnh này là một câu đố logic đơn giản nhưng hấp dẫn, được thiết kế để kiểm tra khả năng tư duy và quan sát của người giải.

Hình ảnh mô tả một hệ thống ống dẫn nước phức tạp, bắt nguồn từ một vòi nước duy nhất ở phía trên cùng. Dòng nước chảy xuống, phân nhánh qua một loạt các đường ống và các bình chứa trung gian có hình dạng khác nhau, cuối cùng đổ vào tám cái xô được đánh số từ 3 đến 9, tất cả đều được xếp thành một hàng ngang phía dưới.

Các đường ống được vẽ một cách rõ ràng, với các nét vẽ màu đen đơn giản, trong khi dòng nước được minh họa bằng màu xanh và một chút màu cam. Mục tiêu của câu đố là xác định xem cái xô nào sẽ được đổ đầy nước đầu tiên, dựa trên nguyên tắc vật lý cơ bản về dòng chảy của chất lỏng.

>> Mắt 10/10 mới thấy con rắn trên bãi cỏ

>> Xem đáp án

Theo (Jagran Josh)