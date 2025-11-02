Nhà vua băng hà, ai là thủ phạm?

Một trò đố vui nhẹ đầu, nhưng cực kỳ hack não - chỉ người tinh ý mới nhìn ra sự thật!

Trời ơi tin được không, nhà vua vừa ngã xuống, để lại cả hoàng cung trong cơn chấn động! Trên giường, nhà vua nằm yên – còn ba gương mặt quanh đó thì mỗi người một vẻ, nhìn phát là thấy nghi rồi!

Tên hề (A) thì mặt cười gian như thể "Ơ kìa, có gì đâu mà lo!".

Chàng hoàng tử (B) thì mặt xanh lét - không biết sợ hay đang giấu điều gì?

Còn Hoàng hậu (C) thì nước mắt lưng tròng, nhưng ai biết được... có thật là cô đang buồn?

Cả ba đều có lý do, đều có cơ hội mà chỉ một người là thủ phạm thật sự. Bạn nghĩ ai là người đã ra tay? Đừng vội phán đoán, vì chi tiết nhỏ nhất có thể "bán đứng" kẻ thủ ác đấy!

Giờ thì, ai là kẻ sát hại nhà vua - bạn chọn A, B hay C?

Mộc Trà