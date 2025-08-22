Vòi nước nào chảy đầy xô?

Một mê cung đường ống nước được nối với vòi và xô, trong đó chỉ có một đường dẫn nước vào xô, đó là vòi nước nào.

Bức ảnh mô tả bốn vòi nước được đánh số từ 1 đến 4, mỗi vòi có một màu sắc riêng biệt: đỏ, xanh lam, xanh lục và cam. Từ mỗi vòi, một ống nước dài và xoắn lại, tạo thành một mạng lưới phức tạp và rối rắm.

Mục tiêu của người xem là theo dõi đường đi của từng ống nước để xác định ống nào dẫn đến một cái xô gỗ đặt ở phía dưới. Bức ảnh được thiết kế để kiểm tra khả năng tập trung và logic của người giải, biến một chủ đề thông thường thành một trò chơi giải trí thú vị cho cả trẻ em lẫn người lớn.

>> Bình nào sẽ đầy nước trước tiên?

>> Xem đáp án

Theo (Jagran Josh)