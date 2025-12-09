Tìm số 76 'lạc trôi' giữa rừng 67

Đây là bài test nhẹ nhàng để khởi động não, pha thêm tí cười cho đời đỡ căng thẳng.

Bạn ơi, nhìn tấm hình này mà thấy hơi... chóng mặt thì không sao đâu, hội mình ai cũng vậy. Giữa một rừng số 67 đỏ chói như đang cố "flex" sự đồng đều, lại có một bé 76 lén trốn vào kiếm spotlight. Nhìn sơ thì cứ tưởng không có gì lạ, nhưng càng soi càng thấy đầu óc như đang chơi trò "vuốt vuốt zoom zoom" vô cực.

Đố bạn tìm được em 76 đang cosplay tàng hình trong dàn 67 này không? Nói thiệt, bé này trốn kỹ đến mức tôi còn tưởng mình hoa mắt do thiếu ngủ. Nhưng mà tìm được rồi thì vui như trúng thưởng Vietlot mini.

Nếu bạn tìm được trong 5 giây thì xin chúc mừng, thị lực và độ tinh anh của bạn thuộc dạng "quý hiếm". Còn nếu chưa thấy... thì thôi, ngồi uống miếng nước rồi thử lại, có khi bé 76 đang đợi bạn phát hiện đó.

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)