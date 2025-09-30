Tìm ốc sên đang chơi trốn tìm trong tranh

Có người bảo mất 5 giây là thấy ngay, có người thì soi cả phút vẫn mỏi mắt mà chưa nhận ra.

Trong khu rừng ngập sắc thu, cậu bé và chú chó đang hì hục kéo nhau đi dạo. Ở phía dưới lòng đất, một "tập đoàn thỏ" đang sum vầy, ăn cà rốt, gặm bắp cải, tung tăng hạnh phúc. Thế nhưng, có một vị khách không mời mà đến – một con ốc sên nhỏ bé đã lẻn vào bức tranh này và quyết tâm chơi trò "trốn tìm".

Thoạt nhìn, bạn sẽ bị cuốn vào sự đáng yêu của lũ thỏ, hay mải quan sát cái mặt "ngáo ngơ" của chú chó đang đào bới. Nhưng khoan đã, ốc sên vẫn đang lặng lẽ núp đâu đó, chỉ chờ người tinh mắt mới phát hiện ra.

Đây không chỉ là trò chơi tìm đồ vật, mà còn là bài test cho sự tập trung và tinh thần "soi kỹ từng centimet". Vậy, bạn có đủ nhanh trí để đánh bại "chuyên gia ngụy trang" ốc sên trong bức ảnh này không? Hãy thử ngay và khoe thành tích của mình nhé: 5 giây, 10 giây, hay... nửa tiếng?

>> Xem đáp án

Mộc Trà