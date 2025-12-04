Tìm điểm sai duy nhất trong căn phòng?

Một bức tranh tưởng hoàn hảo, nhưng càng ngắm càng bật cười, bạn mất bao lâu để tìm ra lỗi đó?

Trong một buổi tối bình yên, anh chàng trong hình chỉ muốn nằm dài xem TV, chill chill cùng hai bé mèo. Nhưng đời có bao giờ bình yên như ảnh đâu vì nhìn kỹ một xíu là thấy căn phòng này đang "lỗi thời - lỗi logic - lỗi toàn tập". Cây cối xanh mướt dù chẳng thấy tí ánh nắng nào, dây đèn thì sáng nhưng... chẳng cắm vào đâu, còn chiếc TV thì phát sóng kiểu "vũ trụ hoạt hình tổng hợp" không giống bất kỳ kênh nào ngoài đời.

Chưa kể, hai em mèo hình như đang bàn nhau việc lật đổ chủ nhân chứ không phải xem TV. Còn tách trà trên bàn? Trông vậy chứ chắc 100% đã nguội từ Tết năm ngoái. Anh chàng thư giãn thật đó, nhưng căn phòng thì... lạ từ góc nhìn đến vật dụng.

Một bức tranh tưởng hoàn hảo, nhưng càng ngắm càng bật cười. Liệu bạn có tinh mắt và tìm ra hết những điểm vô lý trong căn phòng "hài hước không cố ý" này không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)