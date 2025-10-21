Tìm con mèo ninja ẩn mình trên cây

Tưởng chỉ có sóc, ai ngờ boss mèo cũng đang hóng hớt trên cây. Ai tìm ra được boss chưa nè?

Thoạt nhìn, ai cũng tưởng đây chỉ là bức ảnh dễ thương về một chú sóc đang leo cây. Nhưng khoan đã! Đâu đó trong tán lá rậm rạp kia, có một "bóng hồng" bí ẩn đang quan sát bạn đấy... Chính là một con mèo siêu điệp viên, ẩn thân như thể vừa tốt nghiệp lớp "tàng hình 101" của hội ninja!

Người tinh mắt có thể bắt gặp đôi mắt vàng lấp ló giữa bóng cây, còn người "cận tâm hồn" thì thôi... xin mời zoom mãi cũng chỉ thấy lá.

Đây là thử thách "soi thần thánh" dành cho những ai tự tin vào thị lực của mình - tìm được con mèo trong 5 giây là bạn chính thức gia nhập hội "Mắt Cú Vàng"! Còn nếu sau 10 phút mà vẫn chưa thấy, thì chúc mừng - bạn đã bị mèo vờn thành công rồi nha.

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)