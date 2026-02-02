Đến ngay mắt những thợ săn lành nghề cũng phải nhìn đi nhìn lại vài lần mới thấy vị trí con hươu thứ 6, còn bạn mất bao lâu.

Thoạt nhìn, bức ảnh này trông khá "hiền lành" với một đàn hươu đang thong thả giữa đồng cỏ, ai cũng nghĩ đếm cái là xong. Nhưng khoan đã, câu hỏi đặt ra là: con hươu thứ 6 ở đâu? Năm con thì rõ mồn một, đứng - nằm - ngó nghiêng đầy đủ cả, nhưng con còn lại thì như thể biết phép tàng hình.

Đây là kiểu câu đố thị giác càng nhìn càng rối, càng đếm càng thấy... nghi ngờ chính đôi mắt của mình. Bí quyết nằm ở chỗ đừng chỉ nhìn tổng thể, hãy chú ý đến chi tiết nhỏ và sự chồng hình tinh tế.

Câu đố này không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần một chút kiên nhẫn và đôi mắt đủ tỉnh táo. Nào, bạn đã phát hiện ra con hươu thứ 6 đang lẩn trốn ở đâu chưa?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)