Tìm chi tiết sai trong bức tranh bữa cơm gia đình

Bạn có đủ "mắt thần" để phát hiện ra lỗi sai đó trong 5 giây?

Bức tranh này khiến tim ai cũng ấm áp: lò sưởi lách tách, cả nhà quây quần bên mâm cơm nghi ngút hơi, đúng kiểu "gia đình là trên hết". Nhưng khoan vội thả tim, vì trong vẻ bình yên ấy có một chi tiết hơi... sai sai đấy! Đây là trò đố nhẹ nhàng dành cho mấy bạn thích soi, tầm nhìn tinh tế sẽ thắng thế.

Bạn hãy ghim vào trí nhớ từng đĩa, từng chiếc cốc, tư thế cầm đũa của từng người và cả vật dụng xung quanh. Có người đang đọc báo, có người thì ríu rít chuyện trò, và một em nhỏ đang chén ngon lành, mọi thứ tưởng hợp lý nhưng vẫn có "mấu chốt" lẩn trốn. Mình không spoil đáp án đâu, nhưng bật mí: chi tiết sai ấy không phải nằm ở món ăn to nhất hay người ngồi giữa bàn. Đây là thể loại đố vừa thư giãn vừa giúp bạn rèn mắt quan sát, tiện thể khoe với bạn bè xem ai phát hiện nhanh hơn.

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)