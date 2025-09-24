Thử thách chỉ dành cho cao thủ, số 69 ở đâu?

Bạn có tin rằng đôi mắt của mình "tinh như cú vọ" hay không?

Đây chính là cơ hội để kiểm chứng! Trong bức ảnh này, hàng loạt ký tự giống hệt nhau đang nhảy múa, nhưng lại ẩn giấu một "vị khách đặc biệt" - con số 69 huyền thoại.

Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ chẳng có gì khác biệt, tất cả đều na ná như nhau. Nhưng càng ngắm kỹ, bạn sẽ càng thấy đầu óc mình như bị "xoắn não" khi cố gắng lùng sục con số ẩn nấp. Nó không to, không sáng, cũng chẳng hề nổi bật, nhưng lại khéo léo ngụy trang như cao thủ ninja.

Đây là trò chơi thị giác không chỉ để rèn luyện sự tập trung, mà còn là một cách để xả stress cực vui. Ai tìm ra trước chắc chắn sẽ có quyền "vênh mặt" với cả hội, còn ai loay hoay mãi thì cũng chỉ biết cười trừ.

Vậy bạn có sẵn sàng tham gia thử thách và chứng minh đôi mắt "siêu nhân" của mình? Hãy thử ngay, biết đâu bạn lại là người tìm thấy số 69 chỉ trong chớp mắt!

>> Xem đáp án

Mộc Trà