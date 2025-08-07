Thử thách 5 giây: Tìm con ếch đang ẩn nấp?

Bạn tự tin mình là người tinh mắt, phản xạ nhanh, đầu óc nhạy bén? Vậy thì thử sức với câu đố 'xoắn não' này nhé!

Trong bức tranh tưởng chừng đơn giản, có một chú ếch siêu giỏi ngụy trang đang ẩn mình giữa những chi tiết đánh lừa thị giác. Nghe thì dễ, nhưng không phải ai cũng "bắt" được ngay trong 5 giây đầu đâu nha! Người thì thấy rắn, người lại thấy lá cây... còn ếch thì 'bốc hơi"? Đây là lúc để bạn so tài IQ - EQ - khả năng quan sát với bạn bè và dân mạng.

Cảnh báo: càng nhìn lâu càng lú, càng nghĩ nhiều càng rối. Bạn chỉ cần một đôi mắt tinh anh và một chút kiên nhẫn, còn lại để não lo!

Bạn đã sẵn sàng "tìm ếch" chưa? Thử ngay để biết bạn có nằm trong top 1% người phát hiện ra nó trong 5 giây đầu tiên không!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (Theo jagranjosh)