Sư tử oai phong thế này, con chuột trốn ở đâu?

Con chuột không hề xuất hiện lộ liễu, mà ẩn mình tinh vi giữa những chi tiết tưởng chừng chỉ để… cho đẹp.

Thoạt nhìn, đây là một bức ảnh sư tử đầy uy nghi, ánh mắt sắc bén, bờm xù chuẩn "chúa sơn lâm". Nhưng khoan, đừng để vẻ ngoài ngầu lòi này đánh lừa bạn. Bởi vì đâu đó trong bức hình này, có một chú chuột nhỏ đang lẩn trốn rất khéo. Nghe thì vô lý, nhưng chính sự vô lý đó mới khiến trò chơi trở nên hấp dẫn.

Bạn sẽ cần một chút kiên nhẫn, một chút tinh mắt và có thể thêm chút nheo mắt lại cho rõ. Đây là kiểu câu đố nhìn càng lâu càng thấy "ờ, sao nãy giờ mình không thấy ta?". Đừng lo nếu chưa tìm ra ngay, vì rất nhiều người cũng đã từng nghi ngờ chính đôi mắt của mình.

Giờ thì thử zoom kỹ lại xem, bạn đã phát hiện con chuột chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà