Rừng số 6 thách bạn tìm ra kẻ lạc loài số 9

Liệu bạn có đủ tinh tường để phát hiện "kẻ giả danh" giữa đám đông hoàn hảo này không?

Một trò đố tưởng dễ mà lại khiến dân mạng "nổ não" đây rồi! Trong bức hình này, có hàng tá số 6 xếp ngay ngắn như đội quân chỉnh tề, nhưng đâu đó giữa "rừng số 6" ấy lại có một chú số 9 tinh nghịch trốn vào, thách thức bạn tìm ra. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi nhìn vào rồi mới thấy - trời ơi, hoa mắt chóng mặt, cứ tưởng 9 mà lại là 6, mà 6 lại thành 9! Nhiều người tự tin "1 giây tìm ra", nhưng cuối cùng lại phải soi kỹ từng hàng, từng cột, mồ hôi rơi như chơi Sudoku.

Đây không chỉ là bài test thị giác mà còn là "bài kiểm tra kiên nhẫn" dành cho những ai tự nhận mình là "đại bàng mắt thần".

Hãy zoom lên và thử xem: bạn mất bao lâu để tìm thấy con số 9?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagran josh)