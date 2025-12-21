Phóng to hình cỡ đại cũng chưa chắc thấy con mèo, còn bạn?

Ai giải nhanh thì đúng là đỉnh cao của tinh mắt, còn ai không tìm thấy thì yên tâm, bạn không cô đơn đâu.

Nhìn vô tấm hình này là biết ngay chuẩn vibe "mèo chơi trò mất tích còn người thì đi tìm mệt nghỉ". Góc bếp xinh xắn, ánh nắng chan hòa, cây cối thì xanh mướt... mà con mèo thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Như thường lệ, boss vẫn trung thành với chiến thuật ninja: đứng đâu đó ngoài tầm mắt, để sen phải suy nghĩ về cuộc đời.

Nhìn từ bồn rửa, kệ dao, tới mấy chậu cây bé xinh trên cửa sổ - toàn chi tiết đầy tính đánh lạc hướng. Bước ra ngoài cửa sổ cũng vậy, cầu thang, tường trắng, nắng đẹp... nhưng tuyệt nhiên vẫn không có cái tai, cái đuôi nào ló lên.

Câu đố này đúng kiểu: "mèo có trong hình, nhưng thần tượng vẫn khiến bạn phải tìm". Chuẩn bị chưa? Hít một hơi thật sâu và bắt đầu màn "soi hình tìm boss" nào!

Mộc Trà (theo jagranjosh)