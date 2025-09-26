Ôtô nào được đổ xăng đầu tiên?

Bốn chiếc ôtô đã xếp hàng ngay ngắn, nhưng chỉ có một chiếc may mắn nhận được nhiên liệu trước tiên, đó là xe số mấy?

Một trạm xăng mini với những đường ống rối rắm như mê cung đang chờ bạn khám phá. Câu hỏi đặt ra: Xe số mấy sẽ được đổ xăng đầu tiên? Nghe thì dễ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có rất nhiều ống bị bịt, nhiều ngã rẽ đánh lừa thị giác. Nếu chọn sai, xe bạn có thể phải... ngồi chờ dài cổ.

Đây không chỉ là trò đố vui mà còn là thử thách cho sự quan sát và tư duy logic của bạn. Có người nhìn 5 giây là đoán bừa, có người phải căng mắt suy luận từng đường đi. Đừng để sự vội vàng đánh lừa bạn, vì đáp án nằm ở những chi tiết nhỏ nhất. Vậy bạn có dám chắc mình chọn đúng không?

