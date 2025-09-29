Nhện trốn siêu đỉnh, bạn có đủ kiên nhẫn tìm ra?

Đâu đó trong mê cung màu sắc này, có một "siêu điệp viên tám chân" đang lặng lẽ ẩn mình, bạn mất bao lâu để thấy nó.

Bạn có tự tin đôi mắt của mình đủ "cú vọ" để nhìn ra những điều nhỏ bé nhất không? Trong bức ảnh này, một chú nhện tí hon đã khéo léo chọn cho mình chỗ trú ẩn hoàn hảo, khiến người xem hoa cả mắt mà vẫn chẳng thấy.

Thoạt nhìn, mọi thứ chỉ là cảnh quen thuộc: lá cây, đá sỏi, cành cây khô... Nhưng đâu đó trong mê cung màu sắc này, có một "siêu điệp viên tám chân" đang lặng lẽ ẩn mình. Chú nhện chẳng hề gây hấn, chỉ thích chơi trò trốn tìm cùng bạn mà thôi.

Đây là lúc để bạn thử sức khả năng quan sát và độ kiên nhẫn. Người tìm ra nhện đầu tiên chắc chắn sẽ cảm thấy như vừa chiến thắng một trận đấu cân não. Còn nếu chưa thấy? Đừng lo, hãy cười nhẹ một cái, vì trò chơi này sinh ra là để bạn thư giãn và vui vẻ.

Liệu bạn sẽ là cao thủ nhìn phát hiện ngay, hay là người phải "soi từng pixel" để tìm ra anh bạn tám chân tinh quái kia? Thử ngay nhé, biết đâu bất ngờ!

>> Xem đáp án

Mộc Trà