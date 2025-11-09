Người mắt 10/10 cũng chưa chắc thấy con mèo, còn bạn?

Bạn nghĩ mình tinh mắt chứ? Vậy thử xem có phát hiện được "thủ phạm đáng yêu" này trong vòng 5 giây không nào!

Nhìn thoáng qua, bức ảnh này trông hoàn toàn bình thường: chỉ là một góc hành lang với vài cánh cửa gỗ quen thuộc. Nhưng khoan đã... có gì đó không bình thường đâu nhé! Ở đâu đó trong khung hình, một "điệp viên mèo" đang thực hiện nhiệm vụ tàng hình siêu cấp của mình.

Những ai nhìn nhanh thường sẽ bỏ qua, còn người thật sự quan sát kỹ sẽ thấy ngay một đôi mắt bé xíu đang lấp ló từ góc khuất. Con mèo này đúng là bậc thầy ẩn nấp, chắc xem phim "Điệp viên 007" hơi nhiều rồi!

Một bức ảnh tưởng chừng đơn giản mà lại khiến ai cũng phải dí sát màn hình, nheo mắt rồi bật cười khi phát hiện ra: "Ơ kìa, mày ở trên đó à mèo bé nhỏ!"

Đôi khi, niềm vui nhỏ lại đến từ những thứ ta không ngờ như việc tìm được một chú mèo đang quan sát ta từ trên cao!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)