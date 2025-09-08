Người có khả năng tưởng tượng tốt mới thấy khuôn mặt trong tranh

Một bức tranh phong cảnh tưởng như bình thường, nhưng nếu ngắm thật kỹ, bạn sẽ nhận ra có điều gì đó… kỳ lạ.

Giữa những đường nét uốn lượn, tán cây, mảng sáng tối và chi tiết ngẫu nhiên, lại xuất hiện những khuôn mặt bí ẩn đang lặng lẽ dõi theo bạn.

Thoạt nhìn, bạn có thể thấy một, hai gương mặt rõ ràng. Nhưng khi mắt bắt đầu "bắt sóng" với bức tranh, từng lớp hình ảnh mới dần hiện ra, khiến bạn phải thốt lên: "Ủa, sao nãy giờ mình không thấy nhỉ?".

Đây chính là sức hút của dạng đố thị giác kinh điển: càng nhìn càng cuốn, càng soi càng mê. Nó không chỉ thử thách khả năng tập trung và óc quan sát, mà còn kích thích trí tưởng tượng của bạn. Và câu hỏi đặt ra là: Bạn sẽ tìm thấy bao nhiêu khuôn mặt trong bức tranh này?

Hãy thử sức và chia sẻ kết quả với bạn bè xem, liệu đôi mắt bạn có tinh tường hơn họ không. Biết đâu, bạn sẽ bất ngờ khi phát hiện mình thuộc "team mắt thần" với khả năng quan sát đỉnh cao.

Theo (Jagran Josh)