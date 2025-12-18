'Mắt thần' mới thấy toàn bộ con vật trong tranh

Bức tranh này không làm khó bạn, chỉ thử thách sự kiên nhẫn và độ tinh mắt thôi.

Thoạt nhìn, bức tranh mang vibe cổ điển, trầm ấm, rất hợp treo trong phòng đọc sách hoặc ngồi uống trà cho có chiều sâu. Nhưng khoan đã, đây không chỉ là lá với cành đâu, cả một "hội nghị động vật" đang ẩn mình trong rừng. Từ những gương mặt quen quen như nai, thỏ, gấu, đến chim chóc, cáo, chuột... ai cũng khéo léo núp sau tán lá.

Càng nhìn càng thấy thêm, vừa đếm xong tưởng đủ rồi thì lại lòi ra một "nhân vật phụ" mới. Có con nhìn rất rõ, có con phải căng mắt, nghiêng đầu, zoom bằng niềm tin mới phát hiện ra. Cảm giác đúng kiểu: "Ủa nãy mình đếm thiếu hả ta?".

Vậy câu hỏi đặt ra là: bạn tìm được tất cả bao nhiêu con vật trong khu rừng này? Gợi ý nhỏ: đừng vội, vì rừng này... đông hơn bạn nghĩ đó.

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)