'Mắt thần' mới thấy tất cả con vật trong tranh

Bạn có tự tin rằng đôi mắt của mình thật sự tinh tường? Vậy hãy thử xem có tất cả bao nhiêu con vật trong tranh này nhé!

Trong bức hình này, thoạt nhìn bạn sẽ nghĩ chỉ có vài con vật thôi. Nhưng sự thật thì có nhiều hơn bạn tưởng! Những đường nét được sắp xếp khéo léo để ẩn giấu cả một "vườn thú mini" trong đó. Con gấu to lớn chiếm spotlight, nhưng bạn có thấy con bò ngay bên trong nó chưa?

Chưa hết, còn có một chú thỏ nho nhỏ đang ngồi ngay ngắn dưới chân. Và kia, một chú chó sói cũng đang cho thấy sự tồn tại của mình trong bức tranh. Có người khẳng định thấy 4 con, có người lại quả quyết tận 6 con. Vậy, bạn thấy bao nhiêu con vật tất cả?

>> Xem đáp án

Mộc Trà