Mắt thần mới thấy 3 kẻ 'lạc loài' trong rừng số 40

Nhìn qua tưởng đơn giản, nhìn kỹ thấy… muốn gọi cấp cứu cho đôi mắt!

Hàng trăm con số 40 đang "diễu hành" trên màn hình, nhưng có tới 3 kẻ phản bội lén trà trộn, chỉ chờ bạn sơ hở để... đánh lừa thị giác! Bài test này tưởng dễ mà lại không hề dễ - nhiều người nhìn hoài vẫn tưởng mắt mình bị lỗi font.

Bạn tự tin có thể tìm ra 3 con số khác biệt chỉ trong 5 giây không? Nếu làm được, xin chúc mừng - bạn chính là "thánh soi" của ngày hôm nay!

Còn nếu vẫn đang nhìn mà thấy toàn... 40 thì bình tĩnh, zoom lên thêm tí, biết đâu "định mệnh" con số khác biệt đang mỉm cười chờ bạn!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)