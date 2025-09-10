'Mắt cú vọ' có thấy chiếc đinh ghim ở đâu?

Nếu bạn tự tin vào khả năng quan sát của mình, hãy đối mặt với thử thách này.

Nhìn vào bức ảnh, bạn sẽ thấy một bàn làm việc với hàng tá đồ vật lộn xộn, từ sách vở, bút, đến những vật dụng văn phòng khác. Nhưng ẩn mình trong sự hỗn loạn đó là một cây đinh ghim bé nhỏ, đang chờ bạn tìm ra.

Đây không phải là một trò chơi may rủi, mà là một bài kiểm tra thú vị về sự kiên nhẫn và khả năng tập trung của bạn. Bạn sẽ phải thực sự tinh mắt, soi xét từng chi tiết nhỏ nhất, bởi cây đinh ghim có thể nằm ngay trước mắt bạn nhưng lại bị che khuất bởi những vật dụng khác.

Hãy hít một hơi thật sâu và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Bạn có sẵn sàng để chứng minh rằng mình là người có "đôi mắt thần"? Thử thách bắt đầu!

>> Xem đáp án

Mộc Trà