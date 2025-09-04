Mắt 10/10 mới thẩy đủ số gấu mèo ẩn trong bức tranh

Nghe thì dễ, nhưng không ít người đã phải dụi mắt liên tục, thậm chí phóng to ảnh nhiều lần mà vẫn đếm chưa chính xác.

Trong một khu rừng rậm rạp, nơi cây cối đan xen tạo thành vô số ngóc ngách bí ẩn, có một nhân vật nhỏ nhắn đang lặng lẽ ẩn mình. Đó chính là chú gấu mèo tinh nghịch, chuyên gia ngụy trang bậc thầy khiến không ít người hoa mắt chóng mặt khi tìm kiếm.

Thoạt nhìn, bức tranh trông chỉ như một khung cảnh thiên nhiên bình thường: lá cây xanh mướt, cành khô lấp ló, vài bóng động vật ẩn hiện xa xa. Nhưng ẩn sâu trong đó, gấu mèo vẫn đang "cười khúc khích" vì trò chơi trốn tìm mà nó tạo ra cho bạn.

Câu đố này không chỉ thử thách độ tinh mắt, mà còn kiểm tra sự kiên nhẫn và khả năng quan sát chi tiết - kỹ năng vốn đang rất được giới trẻ yêu thích trong các trò chơi thị giác.

Vậy, bạn có dám tham gia thử thách? Liệu đôi mắt của bạn có tinh tường đến mức vạch trần được tất cả vị trí của chú gấu mèo lém lỉnh này trong vòng 10 giây?

>> Mắt 10/10 mới thấy con rắn trên bãi cỏ

>> Xem đáp án

Theo (Jagran Josh)