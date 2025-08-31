Mắt 10/10 mới thấy con vẹt ẩn trong tranh

Trong bức tranh dễ thương này, chúng ta thấy một cô gái đang vui đùa cùng chú chó trắng xinh xắn giữa khu vườn xanh mát.

Cảnh tượng yên bình, nhẹ nhàng, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thư giãn. Nhưng khoan đã, nhiệm vụ của bạn không chỉ là ngắm cảnh đâu nhé!

Ẩn đâu đó trong khu vườn này, có một "nhân vật đặc biệt" đang giấu mình cực khéo: một chú vẹt. Con vẹt tinh nghịch không đứng phơi mình ra đâu, mà biết cách hòa lẫn vào màu sắc xung quanh, khiến bạn phải căng mắt tìm kiếm.

Nhìn qua thì dễ, nhưng càng tìm càng thấy... như bị thách thức trí tuệ. Có khi bạn nhìn mãi mà chỉ thấy cây xanh, chậu cảnh, đồ chơi và chú chó vui vẻ. Đó chính là cái hay của trò "tìm điểm ẩn" này – vừa giải trí, vừa rèn luyện sự tinh mắt.

>> Mắt 10/10 mới thấy con rắn trên bãi cỏ

Nhiều người tự tin "tôi sẽ tìm ra ngay" nhưng chỉ sau vài phút lại phải dụi mắt, zoom kỹ từng góc nhỏ. Và khi tìm thấy chú vẹt rồi, đảm bảo bạn sẽ phải bật cười vì "Ủa, sao lúc nãy mình không thấy nhỉ?".

Còn bạn thì sao? Bạn có tìm ra con vẹt trong bức tranh này chưa?

>> Xem đáp án

Theo (Jagran Josh)