Mắt 10/10 mới thấy con rắn trong 5 giây

Thử thách này đã khiến không ít người bối rối, nhiệm vụ rất đơn giản: bạn cần tìm một con rắn ẩn hiện trong ảnh.

Bức ảnh này chụp từ trên cao xuống một bãi sỏi đá, tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như rất đỗi bình thường. Những viên sỏi với đủ hình dạng, kích thước và màu sắc, từ xám nhạt đến xám đậm, đen và một chút nâu, nằm lẫn lộn trên mặt đất.

Các viên đá có vẻ trơn nhẵn do bị mài mòn, và giữa chúng có những khoảng trống nhỏ xen kẽ với một vài mảng đất và cỏ khô. Ánh sáng tự nhiên chiếu xuống làm nổi bật từng chi tiết nhỏ của bề mặt sỏi. Thoạt nhìn, đây chỉ là một bức ảnh phong cảnh đơn giản, nhưng nếu quan sát kỹ hơn, người xem sẽ nhận ra một điều bất ngờ ẩn mình trong đó.

Bức ảnh là một ví dụ tuyệt vời về nghệ thuật ngụy trang của động vật hoang dã, và nó thách thức người xem tìm ra chủ thể chính, biến nó từ một bức ảnh tĩnh thành một câu đố thị giác. Vậy bạn có phát hiện con rắn nằm ở đâu chưa?

Theo (Jagran Josh)