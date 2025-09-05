Mắt 10/10 mới thấy chú chó thứ 3, còn bạn?

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào thử, bạn sẽ nhận ra rằng đôi mắt của mình dễ bị đánh lừa bởi màu trắng của tuyết.

Một khung cảnh mùa đông tĩnh lặng, tuyết trắng xóa phủ kín mặt đất, vài chú chó tung tăng nô đùa trong không gian tinh khôi ấy. Nhưng điều đặc biệt là, trong bức tranh này, có đến 3 chú chó cùng xuất hiện và nhiệm vụ của bạn là phải tìm cho ra chú chó "bí ẩn" thứ 3 đang lẩn khuất giữa nền tuyết.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào thử, bạn sẽ nhận ra rằng đôi mắt của mình dễ bị đánh lừa bởi màu trắng xóa và sự hòa lẫn khéo léo của chi tiết. Chú chó ấy không hề "biến mất", mà chỉ đang "ngụy trang" một cách hoàn hảo, chờ bạn kiên nhẫn tìm ra.

Câu đố này không chỉ là trò chơi giải trí, mà còn là bài kiểm tra độ tập trung và khả năng quan sát chi tiết cực đỉnh. Ai tìm ra nhanh sẽ được phong danh hiệu "mắt thần tuyết trắng", còn ai loay hoay mãi thì... xin mời gia nhập team "chờ đáp án".

Liệu bạn có đủ tinh mắt để phát hiện chú chó thứ ba trong vòng 10 giây không? Thử ngay để biết đôi mắt của mình "xịn sò" tới mức nào nhé!

Theo (Jagran Josh)