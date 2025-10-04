Khuôn mặt bí ẩn của vợ người nông dân ở đâu?

Bạn có đủ "mắt thần" để phát hiện ra vị trí khuôn mặt ấy chưa? Nếu tìm được rồi, nhớ khoe chiến tích nhé.

Trong bức tranh đen trắng tưởng chừng chỉ có một bác nông dân hiền lành, phía sau là khung cảnh đồng quê thanh bình. Nhưng đừng vội tin mắt mình nhé! Ẩn đâu đó, có khuôn mặt "bí mật" của vợ bác ấy đang dõi theo. Đây chính là kiểu tranh đánh đố thị giác khiến bạn vừa nhíu mày vừa cười khúc khích. Có khi bạn nhìn hoài chỉ thấy bụi cây, nhưng thật ra khuôn mặt người vợ lại hiện rõ mồn một. Thử thách này cực hợp để rủ bạn bè cùng soi, ai tìm được trước thì auto thông minh + tinh mắt. Nhiều người còn đùa rằng: "Bà vợ đâu có giấu được, ông chồng đi đâu bà cũng theo dõi!".

Một bức tranh, hai câu chuyện: vừa là cảnh đồng quê, vừa là bài test sự tinh ý. Thử xem bạn có nằm trong team 'soi 1s ra ngay" hay team "mắt mờ tìm mãi vẫn chẳng thấy"?

Mộc Trà