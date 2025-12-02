Hươu đang trốn ở đâu trong rừng xanh?

Chú hươu này chắc tốt nghiệp chuyên ngành ngụy trang trong rừng 12 năm nên trốn kỹ đến mức nhìn hoài chỉ thấy… mỏi mắt.

Giữa khu rừng xanh mướt như vừa bước ra từ truyện cổ tích, có một nhân vật đang chơi trò "tàng hình level max" – một chú hươu. Ừ thì nhìn sơ qua bạn sẽ thấy cây, lá, đá, suối... đủ thứ, trừ thứ bạn đang cần tìm. Cảm giác đúng kiểu: "Hươu ơi, em có tồn tại thật không hay chỉ là vibe thôi?".

Ai mà tìm thấy trong 10 giây thì xin phép gọi là "mắt thần rừng". Còn ai chưa thấy thì chill nhẹ, thả lỏng, hít hơi rừng chút rồi nhìn lại - đôi khi hươu tìm bạn trước chứ bạn chưa tìm ra nó đâu.

Một góc thư giãn nho nhỏ, nhẹ nhàng như tiếng suối, nhưng lú thì vẫn lú nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo thesun)