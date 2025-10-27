Hình ảnh phi hành gia trên mặt trăng sai chỗ nào?

Thử tài quan sát của bạn xem: lỗi sai này nằm ngay trước mắt mà ai cũng bỏ qua!

Đây có vẻ là khoảnh khắc lịch sử - phi hành gia Mỹ đặt chân lên Mặt Trăng với lá cờ kiêu hãnh tung bay... À mà, khoan, tung bay là sao nhỉ?

Trên Mặt Trăng đâu có gió, cờ làm gì mà bay phấp phới thế kia?

Càng nhìn kỹ càng thấy nghi ngờ: đằng xa có module hạ cánh, trăng tròn to tướng, mà ánh sáng đổ sai hướng luôn! Có ai để ý bóng phi hành gia đi một đường, còn cờ thì... chả liên quan gì không? Một số người nói: "Thôi kệ, nhìn vui là được", nhưng người tinh mắt thì kiểu: "Ơ, có gì đó không đúng lắm!".

Đúng là bức ảnh vừa "thật" vừa "giả" nhìn phát tưởng NASA, ngẫm kỹ lại thành meme. Bạn đã thấy chưa, hay là phải... bật kính lúp của Sherlock Holmes lên rồi? Dù sao thì, đây vẫn là câu đố vui giúp não "bay" như phi hành gia vậy!

Còn bạn, nói xem - lỗi sai trong bức ảnh là gì?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)