Giữa rừng số 100, bạn có phát hiện số 10 không?

Đây chính là kiểu thử thách "nhẹ nhàng mà đau đầu", càng cố tìm càng dễ… nhìn nhầm.

Nhìn sơ qua tưởng đâu "100 nào cũng như 100", ai ngờ lại có một "kẻ lạc loài" đang âm thầm trà trộn. Cả bức ảnh giống như một buổi họp lớp của những con số 100, đứa nào cũng chỉnh tề, nghiêm túc... trừ một bạn hơi "khác người". Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: tìm ra kẻ phá vỡ đội hình hoàn hảo này!

Nhưng đời không như là mơ, càng nhìn lâu lại càng thấy... tất cả giống nhau y chang. Mắt bắt đầu hoa, não bắt đầu lag, và tự nhiên thấy mình nghi ngờ cả khả năng quan sát của bản thân.

Bức ảnh này không chỉ để giải trí mà còn là bài test nhanh xem bạn có đủ tinh mắt và kiên nhẫn không. Đôi khi chỉ cần chậm lại một chút, nhìn kỹ hơn một chút, bạn sẽ phát hiện ra điều khác biệt cực nhỏ nhưng cực "đắt giá".

Nào, bạn đã tìm ra con số "lạc quẻ" chưa, hay vẫn đang lạc trôi giữa rừng 100 đây?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)