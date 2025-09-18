Giữa muôn vàn số 8, bạn có thấy số 0 ở đâu?

Chỉ một con số bé nhỏ, lẩn khuất giữa biển số 8, nhưng lại khiến hàng nghìn người căng mắt để truy tìm.

Đôi khi, những điều khác biệt lại ẩn mình ngay giữa chốn đông đúc, chỉ chờ đôi mắt tinh anh phát hiện ra. Trong bức tranh số học này, hàng trăm số 8 được sắp xếp san sát, đều tăm tắp, khiến người xem dễ hoa mắt chóng mặt. Thế nhưng, giữa "rừng số 8" ấy, có một kẻ lạc loài - số 0 - đang tinh quái giấu mình.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ trò đố này quá dễ, chỉ việc lia mắt là xong. Nhưng càng chăm chú, bạn sẽ càng thấy con số 0 khéo léo ngụy trang, chẳng khác gì trò chơi "trốn tìm" ngày bé. Đây không chỉ là thử thách thị giác, mà còn là bài test độ tập trung và khả năng chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Chỉ cần một phút lơ là, bạn sẽ bị những con số 8 giống hệt nhau đánh lừa. Vậy nên, bí quyết để chiến thắng không nằm ở tốc độ, mà là ở sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Bạn có dám tự tin khẳng định mình tìm ra số 0 trong vòng 10 giây? Hãy thử ngay để xem bạn thuộc "team tinh mắt" hay "team bị đánh lừa" nhé!

>> Đố bạn thấy số 15 ẩn náu trong rừng số 51?

>> Xem đáp án

Mộc Trà