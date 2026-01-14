Giữa muôn vàn 82, con số nào khác biệt nhất?

Cẩn thận nhé, vì càng nhìn lâu, bạn càng dễ bị các con số giống nhau đánh lừa.

Thoạt nhìn bức ảnh này, bạn sẽ thấy cả một "đại hội" những con số giống nhau xếp hàng ngay ngắn, nhìn mà hoa cả mắt. Hàng trăm con số na ná nhau cứ như đang đồng lòng đánh lạc hướng người xem. Nhưng khoan đã, trong đám đông ấy luôn có một kẻ không chịu hòa nhập. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản mà cũng rất đau não: tìm ra con số khác biệt.

Câu đố này không cần IQ cao siêu, chỉ cần đôi mắt đủ tinh và một chút kiên nhẫn. Nhìn nhanh là thua, nhìn kỹ mới thấy chuyện lạ. Đây là kiểu thử thách cực hợp để giải trí lúc rảnh, hoặc mang ra "soi" bạn bè xem ai tinh mắt hơn. Cẩn thận nhé, vì càng nhìn lâu, bạn càng dễ bị các con số giống nhau đánh lừa. Nào, bạn đã phát hiện ra kẻ lạc loài chưa, hay vẫn đang bị cả rừng số kia dẫn dụ?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)