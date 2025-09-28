Gạch lót sàn nhà mắc lỗi sai cực tinh quái, bạn có thấy không?

Thử xem mắt bạn có "soi" chuẩn không, có phát hiện được điểm lạc loài giữa cả biển họa tiết đều tăm tắp này không?

Bạn nghĩ rằng hoa văn gạch lát sàn thì phải "chuẩn từng ly, đẹp từng tí"? Ảnh này sẽ cho bạn thấy... không hẳn vậy đâu nhé! Nhìn thoáng qua, cả mặt sàn như một bức tranh hoa văn hoàn hảo, đều tăm tắp như copy – paste. Nhưng đời mà, luôn có một "chiếc lỗi" ẩn mình đâu đó, giống như trong tập thể toàn học sinh giỏi lại có một đứa hay ngủ gật.

Chi tiết sai này trốn kỹ lắm, khiến nhiều người dán mắt vào gạch đến hoa mắt chóng mặt. Nói thật, nhìn lâu hoa văn này cũng đủ khiến bạn thấy "ảo giác" như chơi game xếp hình. Thử xem mắt bạn có "soi" chuẩn không, có phát hiện được điểm lạc loài giữa cả biển họa tiết đều tăm tắp này không?

Ai tìm thấy thì đúng là "thánh soi" chính hiệu, còn ai chưa thấy thì... đừng buồn, vì có khi bạn đang sống "lành mạnh, vô lo" hơn tụi tinh mắt rồi đó.

>> Xem đáp án

Mộc Trà