Đố bạn tìm thấy số 308

Nhìn tưởng đơn giản, ai dè càng soi càng thấy mình như đang test thị lực kiểu không filter, không công nghệ, chỉ có đôi mắt và ý chí.

Trời ơi, nhìn tấm hình thôi là mắt muốn xin nghỉ phép luôn í người đẹp ơi! Giữa một rừng 303 lấp ló đủ màu, có một bé 308 chơi ú òa cực cháy, đố bạn bắt được.

Có người claim "thấy rồi!", nhưng zoom lại thì hóa ra... 303 thật. Cảm giác tìm ra được 308 nó sung sướng gì đâu luôn á như kiểu cuối tháng mà bất ngờ thấy lương về sớm.

Thử thách đơn giản nhưng vui phết, vừa giải trí vừa luyện kiên nhẫn - combo hiếm thời nay. Ai mà tìm được liền thì đúng kiểu "mắt thần đại hiệp", còn nếu chưa thấy thì bình tĩnh, đời mà - khổ trước sướng sau. Rồi cuối cùng, 308 cũng hiện ra, nhẹ nhàng mà tự hào như một chiến công nho nhỏ giữa ngày đầy deadline.

Enjoy và khoe thành tích nha!

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)