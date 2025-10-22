Đố bạn tìm ra con cá giữa cánh đồng ngô?

Nhiều người đã mất cả buổi vẫn chưa tìm ra chú cá "sống sai môi trường" này, còn bạn thì sao? Team mắt đại bàng hay team mắt kém?

Ai bảo cá chỉ bơi dưới nước? Có vẻ như hôm nay một "ngư dân nghiệp dư" nào đó đã để lạc mất chú cá giữa cánh đồng ngô vàng rực, và giờ nó đang... tận hưởng "tour du lịch đồng quê"!

Trong khi chú chó kia đang hăng máu dẫn đường, các bù nhìn thì cười toe toét, con cá lại ẩn mình cực đỉnh giữa mê cung như thể đang chơi "trốn tìm phiên bản khô ráo"! Người tinh mắt có thể phát hiện ra chút "bóng dáng biển khơi" len lỏi giữa sắc vàng nông trại, còn ai chưa thấy thì... bình tĩnh, hít sâu, rồi zoom kỹ nha.

Một gợi ý nhỏ: đừng chỉ nhìn dưới đất, vì con cá này "đỉnh của chóp" đến mức nó không cần nước mà vẫn bơi được giữa đồng ngô!

>> Xem đáp án

Một Trà ( theo Jagran Josh)