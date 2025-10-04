Đố bạn tìm hết số voi đang giấu mình trong rừng!

Đây là trò đùa kinh điển của bức tranh ẩn hình: những chú voi có thể đang "hóa trang" thành cây cối, núi non, hay thậm chí là… mây trời.

Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ khẳng định chắc nịch: "Ơ kìa, ba chú voi dễ quá!". Nhưng mà khoan, có chắc là chỉ có ba không?

Cái khó ở đây là đôi mắt của chúng ta thường bị đánh lừa bởi màu sắc và hình khối. Bạn càng nhìn kỹ, bạn càng thấy thêm nhiều "chú voi bí ẩn" đang thò ra cái tai, cái ngà hay cái vòi. Có người đếm được 5, người bảo 7, thậm chí có cao thủ còn khẳng định "cả khu rừng này toàn voi hết!'.

Vậy thì rốt cuộc, trong bức tranh huyền ảo này có bao nhiêu chú voi tất cả? Hãy thử vận dụng đôi mắt cú vọ và sự kiên nhẫn của bạn để tìm ra đáp án, nhưng cẩn thận nhé... coi chừng nhìn xong lại mơ toàn voi!

>> Xem giải thích

Mộc Trà