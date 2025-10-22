Đố bạn tìm được số 42 trong rừng ký tự đỏ rực

Liệu bạn có đủ nhanh để tìm ra "vị khách lạc đàn" trong mê cung số này?

Ai bảo tìm số trong hình là chuyện dễ? Nhìn sơ tưởng chỉ toàn là những con số 24 vô hại, nhưng đâu đó giữa rừng đỏ rực ấy, có một số 42 lạc lối đang ngụy trang cực đỉnh!

Đây không chỉ là trò chơi của mắt, mà còn là bài kiểm tra thần tốc cho khả năng tập trung và tinh tế của bạn.

Người có mắt tinh như "chim ưng" sẽ phát hiện ra chỉ sau vài giây, còn ai mà "nhìn đời bằng đôi mắt mộng mơ" thì xin chia buồn - có khi tìm xong trời cũng tối.

Chuẩn bị tinh thần, zoom kỹ, nín thở... và săn số 42 huyền thoại ngay đi nào!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)