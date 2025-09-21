Đố bạn thấy số 67 trong 30 giây

Đừng coi thường nhé, nó không hề dễ tìm như tưởng tượng đâu.

Thoạt nhìn, bức ảnh này trông chẳng khác gì một bức tường "copy - paste" với hàng loạt ký tự giống hệt nhau. Nhưng thực ra, đâu đó trong mê cung toàn số 76 lộn ngược đang "ngụy trang" kia, có một "thanh niên lạc loài" – số 67 đang cố tình chơi trò ú tim với bạn.

Mắt thường thì cứ loạn hết cả lên, nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Có người còn thú nhận: "Tưởng chơi nhanh 30 giây, ai ngờ ngồi căng mắt 10 phút vẫn chưa thấy!".

Bức ảnh này chính là bài test độ kiên nhẫn và khả năng quan sát đỉnh cao. Ai tìm ra trong tích tắc thì chắc chắn thuộc team "mắt thần ưng", còn ai vẫn chưa thấy thì cũng đừng buồn - bởi cái sự ảo giác này vốn là "chiêu trò" đánh lừa não bộ.

Thử xem bạn mất bao lâu để bắt được số 67 này? Biết đâu trong lúc tìm, bạn lại có thêm niềm vui nho nhỏ và một trận cười sảng khoái nữa!

>> Xem đáp án

Mộc Trà