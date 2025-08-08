Đố bạn thấy điểm sai duy nhất trong 30 giây

Bạn tự tin mình là người "mắt cú – não nhanh"? Vậy thì thử ngay thử thách đang khiến dân mạng phải gãi đầu vò tóc này.

Bức ảnh này tưởng chừng chỉ là một chiếc máy tính để bàn với bàn phím quen thuộc, nhưng ẩn sâu bên trong lại chứa một thử thách khiến bạn phải căng mắt quan sát. Toàn bộ các phím được vẽ chi tiết, đầy đủ ký tự, biểu tượng và bố trí y như thật, từ hàng số, chữ cái cho tới phím chức năng. Tuy nhiên, có một lỗi sai duy nhất đang ẩn mình đâu đó, và nhiệm vụ của bạn là tìm ra nó. Nghe thì đơn giản, nhưng khi nhìn vào, bạn sẽ thấy mọi thứ đều... đúng như vốn dĩ. Chính điều này khiến trò chơi trở nên hấp dẫn, thôi thúc bạn soi từng phím một.

>> IQ cao mới thấy lỗi sai duy nhất trong 5 giây

Chỉ những ai tinh mắt và có trí nhớ tốt về bố cục bàn phím mới có thể phát hiện ra điểm bất thường này. Đừng để sự quen thuộc đánh lừa bạn – đôi khi chi tiết sai lại nằm ở nơi bạn ít ngờ nhất. Đây là một trò chơi kiểm tra khả năng quan sát và sự kiên nhẫn cực kỳ thú vị, khiến bạn không thể rời mắt cho đến khi tìm ra đáp án. Bạn đã sẵn sàng thử thách bản thân và xem mình có thuộc nhóm "thánh soi" hay không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (Theo Jagran Josh)