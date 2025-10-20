Đố bạn thấy con số khác biệt trong 5 giây

Ai tinh mắt, nhanh tay thì có thể tìm thấy chỉ trong 3 giây, còn ai "cận IQ" tí thì… xin chia buồn, bạn sắp hoa mắt chóng mặt đấy.

Thoạt nhìn, bức hình này chỉ toàn là dãy số "4576" xếp ngay ngắn, tưởng như copy-paste bằng robot. Nhưng thật ra, ẩn sâu trong mê cung số đó lại có một "kẻ lạc loài" con số khác biệt đang trốn kỹ lắm luôn!

Nhiều người xem bảo nhìn đến hàng thứ 4 là bắt đầu "nghi ngờ cuộc đời", còn một số khác thì "thấy luôn... cõi hư vô". Câu đố này không chỉ là trò chơi, mà còn là bài test cho mức độ tập trung và sức chịu đựng của đôi mắt bạn đó nha!

Vậy thử xem, bạn thuộc team "phát hiện siêu nhanh" hay team "tua lại 5 lần vẫn chưa thấy" nè? Bình tĩnh, hít sâu... rồi nhìn lại xem, bạn có tìm ra con số lạc loài ấy không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)