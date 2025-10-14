Đố bạn thấy con hổ khác biệt nhất

Nhìn qua tưởng dễ, nhìn kỹ muốn rớt con mắt!

Bốn chú hổ đáng yêu này trông như anh em sinh tư, cùng dáng nằm, cùng biểu cảm, cùng ngắm chú bướm bay lượn... nhưng có một con hổ tinh nghịch đã "phá team" rồi đó nha.

Đây là bài test "siêu hack não" cho đôi mắt tinh tường và khả năng tập trung đỉnh cao. Nếu bạn tìm thấy con hổ khác biệt trong vòng 5 giây, xin chúc mừng, bạn chính là "thánh soi" của ngày hôm nay! Còn nếu đã zoom 300% mà vẫn chưa thấy... thì xin chia buồn nhẹ, có lẽ bạn nên gọi đồng đội "mắt cú" đến trợ giúp.

Vậy bạn đoán xem, con hổ nào đang "ngậm ngùi vì lỡ khác biệt"? Comment nhanh kẻo hổ nó... chạy mất nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)