Đố bạn có bao nhiêu số 9 trong ảnh?

Đây đúng chuẩn bài test sự kiên nhẫn: ai bình tĩnh thì đếm ra, ai vội vàng là sai ngay!

Okay, nhìn cái ảnh này là thấy "đánh đố nhẹ nhàng mà gây ức chế cực mạnh" rồi đó. Một vòng tròn toàn số 9 xếp thành hình giống cái bóng đèn kiểu như "ý tưởng lóe sáng nhưng trí não hơi lú". Nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng đếm kỹ cái là bắt đầu chóng mặt, mắt hoa, tim run run vì chẳng biết bao nhiêu cái 9 mới đúng. Cái nhỏ xíu ở giữa còn chơi trò siêu lừa tình nữa chứ, kiểu "anh 9 bé nhưng anh không hề vô dụng".

Vừa vui, vừa gây tò mò, vừa khiến não bộ phải vận động mạnh như đang tập gym phiên bản trí tuệ. Coi vậy chứ ngồi đếm xong cảm giác như mình thông minh tăng 200 IQ. Còn nếu không đếm được... thì thôi cười cho qua nha, cuộc đời còn nhiều điều phải lo hơn là một rừng số 9. Nhưng mà nói thiệt, nhìn tưởng ít, đếm ra mới thấy "cuộc sống không như mơ đâu bạn ơi". Rồi, thử xem bạn tinh mắt đến đâu, đếm được bao nhiêu số 9 nào?

Mộc Trà (theo jagranjosh)