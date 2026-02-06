Đố bạn có bao nhiêu con ngựa trong hình?

Hãy check xem số ngựa bạn đếm được có chuẩn không nhé!

Thoạt nhìn, bức tranh này trông hiền lành như một chú ngựa đang nằm nghỉ ngơi, vibe rất "chill chiều quê". Nhưng khoan đã, nhìn kỹ thêm chút nữa xem... hình như có gì đó sai. Sau lưng chú ngựa chính, những cái đầu ngựa lấp ló hiện ra như đang chơi trò trốn tìm với não bộ của bạn.

Đếm một con thì dễ, đếm hai con thì ổn, nhưng càng đếm càng thấy... ngựa mọc thêm. Mỗi góc nhìn là một lần não phải xử lý lại từ đầu, đảm bảo không cho bạn cơ hội gian lận. Đây chính là kiểu câu đố "nhìn càng lâu càng nghi ngờ nhân sinh". Có người đếm ra cả chục, có người thề sống thề chết chỉ thấy vài con. Đố vui nhẹ nhàng thôi, nhưng coi chừng đếm xong là muốn hỏi lại: "Ủa, nãy giờ mình có đếm đúng không ta?".

Thôi thì hít thở sâu, nhìn lại lần nữa và thử đếm cho chuẩn nhé. Vậy theo bạn, trong bức tranh này... có bao nhiêu con ngựa?

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)