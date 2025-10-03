Đếm đúng số con vật, bạn đúng là 'đại bàng'

Đây không chỉ là trò đố vui, mà còn là bài test "siêu soi' để xem đôi mắt của bạn có tinh như cú mèo hay không.

Bạn có thấy một chú voi to đùng đang chiếm trọn bức tranh không? Nhưng khoan đã, đừng để "ngoại hình khủng" đánh lừa, vì ẩn sâu trong bức tranh này là cả một thế giới động vật đang... chen chúc nhau. Có con thì hiện rõ mồn một, có con thì khéo léo "ngụy trang" khiến mắt bạn hoa lên không ít.

Nhìn nhanh thì tưởng chỉ có vài con, nhưng nhìn kỹ lại thì 'ồ, thêm con nữa rồi!'. Cứ thế, mỗi lần phát hiện thêm một con vật, bạn sẽ thấy mình như vừa thắng lớn trong trò chơi 'săn kho báu'.

Ai ngờ một bức hình nhỏ xíu mà chứa cả... vườn bách thú mini như thế này! Nào là voi, nào là ngựa, nào là chó mèo, thậm chí chuột bé xíu cũng không chịu đứng ngoài. Câu hỏi đặt ra: bạn tìm được bao nhiêu con vật tất cả? Hãy thử soi kỹ rồi đếm lại, kẻo sót con nào là "cả nhà lại cười".

Vậy, liệu bạn có đủ tinh mắt để khám phá hết "dàn diễn viên động vật" trong bức tranh vui nhộn này không?

Mộc Trà