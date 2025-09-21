Con sóc ẩn mình ở đâu trong khu rừng nhiệt đới?

Giữa khu rừng nhiệt đới đầy sắc màu rực rỡ, có một sinh vật nhỏ bé nhưng vô cùng tinh ranh đang ẩn mình một cách khéo léo.

Những cánh chim xanh đỏ tím vàng hòa mình trong không gian thơ mộng, hoa nở rực rỡ dưới tán lá mướt mát, và mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng diệu kỳ từ thác nước phía xa. Tưởng chừng như mọi sinh vật ở đây đều đã xuất hiện, nhưng vẫn còn một vị khách nhỏ bí ẩn đang chơi trò trốn tìm với bạn.

Bạn có đủ tinh mắt để phát hiện ra chú sóc tinh nghịch ấy đang nấp ở đâu không? Nó không khoác lên mình bộ lông sặc sỡ như những chú chim quanh hồ, nhưng lại biết tận dụng tài tình sắc xanh của lá và bóng tối của khu rừng để "tàng hình" giữa bức tranh sống động này.

Hãy phóng to bức ảnh, quan sát từng chi tiết, từ những nhánh cây rậm rạp đến các thân cây ẩn sau hoa lá. Một cái đuôi xù xì? Một đôi mắt láu lỉnh? Một bóng hình nhỏ bé đang nép mình sau thân cây?

Bình luận bên dưới nếu bạn đã tìm thấy chú sóc và đừng quên thử thách bạn bè mình cùng "so tài tinh mắt"! Ai sẽ là người chiến thắng trong trò chơi ẩn mình tuyệt đỉnh này?

Bạn đã sẵn sàng để xem kết quả chưa? Sau khi đã vận dụng hết khả năng quan sát và sự tinh mắt của mình, giờ là lúc để kiểm tra xem liệu bạn có bỏ sót chi tiết nào không. Và đây chính là đáp án

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)