Con rắn nằm ở đâu trong ảnh?

Con rắn này đúng chuẩn "bậc thầy ngụy trang", hòa mình với lá cây đến mức khiến chúng ta hoa cả mắt.

Bạn nghĩ đôi mắt mình đủ tinh tường chứ? Hãy thử nhìn vào bức ảnh này xem nào – thoạt nhìn thì chỉ thấy toàn lá khô, cành cây lộn xộn, tưởng như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng xin thưa, đang có một "nhân vật nguy hiểm" giấu mình cực khéo ở đây: một chú rắn.

Nhìn mãi mà không ra, nhiều người còn tưởng tác giả chỉ trêu đùa cho vui. Nhưng không, nó thật sự đang ở đó và có lẽ còn đang mỉm cười tinh quái vì bạn chưa phát hiện được.

Trò chơi này chẳng khác nào một bài test cho sự kiên nhẫn và độ tập trung. Có người mất vài giây, có người tốn cả buổi mới thấy. Và khoảnh khắc bạn tìm ra con rắn ấy, đảm bảo sẽ thốt lên: "Ôi trời ơi, nó ngay đây sao mà mình lại không thấy sớm hơn!"

Vậy thì, bạn có dám thử thách thị giác của mình không? Chú rắn đang chờ bạn "bóc phốt" đấy!

>> Xem đáp án

Mộc Trà