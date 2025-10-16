Cốc nước ép nào đựng được nhiều nước nhất

Cốc nào đựng được nhiều nước nhất? - nghe dễ như ăn kẹo, mà đến khi soi kỹ mới thấy ảo diệu như phim "Inception".

Nhìn qua tưởng đơn giản: bốn ly nước ép mát lạnh, đầy sắc cam đỏ rực rỡ, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một câu đố khiến dân mạng "toát mồ hôi hột"! Người thì bảo "cốc số 2 bự nhất rõ ràng!", người khác lại cãi "đừng để hình dáng đánh lừa - thể tích mới là chân lý!". Một bài test nhỏ nhưng "bóc phốt" kỹ năng quan sát và logic của bạn cực gắt luôn.

Vậy bạn chọn ly số mấy - 1, 2, 3 hay 4? Đừng vội, hãy nhìn lại kỹ một lần nữa, vì rất có thể... đáp án bạn nghĩ là đúng lại sai bét ngay từ đầu!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)