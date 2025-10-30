Có một 'anh bạn' đến từ hành tinh khác đang giả làm tù nhân, đó là ai?

Bức ảnh tưởng chừng đơn giản này lại đang khiến dân mạng "đau đầu" vì một câu hỏi hóc búa: Ai là người ngoài hành tinh?

Hai anh chàng trong ảnh, một người ngồi bệt với ánh mắt ngơ ngác, người kia thì bình thản đứng ôm ổ bánh mì – nhìn ai cũng "bình thường" cả. Nhưng khoan! Có gì đó sai ở đây... Phải chăng ánh mắt kia quá "tròn vành" đến mức phi logic? Hay là chiếc xương và cái thìa kia đang tiết lộ một bí mật động trời? Cư dân mạng đã soi từng chi tiết: từ bàn tay, màu da, cho đến biểu cảm, ai nấy đều có lý lẽ riêng, cãi nhau rôm rả như đang phá án phim viễn tưởng.

Một số người nói: "Người ngoài hành tinh chắc chắn là kẻ... không biết dùng bánh mì!". Số khác lại cho rằng "chỉ có sinh vật lạ mới bình thản thế giữa song sắt nhà tù!". Nói chung, câu đố này vừa giúp bạn thử thách óc quan sát, vừa khiến bạn bật cười vì sự "điên rồ" của logic mạng xã hội.

Vậy theo bạn, ai mới thật sự không đến từ Trái Đất? Hãy nhìn kỹ lại lần nữa, biết đâu bạn sắp vạch trần một "phi hành gia trá hình" đấy!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)