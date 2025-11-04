Cô gái nào trộm dưa hấu trong siêu thị?

Một vụ mất cắp dưa hấu vừa được phát hiện tại siêu thị vui nhộn nhất năm, và nghi phạm lại là... ba người phụ nữ đáng ngờ!

Cả ba đều đẩy xe hàng đầy ắp thực phẩm, nhưng chỉ có một người là đang giấu "chiến lợi phẩm" trong bụng áo. Người thì mỉm cười vô tư như chẳng có chuyện gì, người thì nghiêm nghị như thể mình trong sạch tuyệt đối, còn người kia... lại trông như đang ôm báu vật quý giá. Nhìn qua tưởng dễ, nhưng để tìm ra ai là "nữ siêu trộm dưa hấu" thì phải quan sát cực kỹ mới được đó nha!

Và nhớ nhé, đừng để vẻ ngoài "hiền thục" đánh lừa đôi mắt tinh anh của bạn! Liệu bạn có thể giải được vụ án dưa hấu kỳ lạ này chỉ trong 10 giây không?

Hãy thử tài quan sát xem bạn có xứng danh "Thám tử Gen Z" không nào!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)