Có bao nhiêu số 8 đang núp bóng chữ B?

Nhìn thoáng qua thì thấy toàn là chữ B đang xếp hàng ngay ngắn, nhưng thực ra có mấy những con số 8 đang trà trộn bên trong.

Nhiệm vụ của bạn: đếm xem có bao nhiêu số 8 đang ẩn mình giữa rừng chữ B này? Nghe dễ, nhưng ai đã từng thử rồi đều thừa nhận "hoa mắt chóng mặt, nhìn mãi thấy toàn... B bay lượn".

Nếu bạn đếm được chính xác trong vòng 10 giây, xin chúc mừng, đôi mắt bạn xứng đáng được xếp vào hàng "diều hâu". Còn nếu đếm mãi vẫn thấy "sao mà toàn B thế này?", thì xin mời... pha cốc cà phê, quay lại soi tiếp.

Bật mí nhẹ: những con số 8 trong ảnh tinh nghịch đến mức ẩn thân như ninja - chỉ ai thật sự kiên nhẫn mới "bắt được tận tay" đấy nhé!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)